Wout van Aert dan toch niet gevallen in derde etappe: "Ik kon met veel kunst en vliegwerk rechtblijven"

In de finale van de derde etappe van de Tour de France leek het alsof Wout van Aert was gevallen, maar de renner van Jumbo-Visma zou dan toch rechtgebleven zijn. Er zouden enkele renners net voor hem gevallen zijn.

Wout van Aert liet het weten op officiële website van zijn wielerploeg, Jumbo-Visma. "Net voor mij vielen er enkele renners, maar ik kon met veel kunst en vliegwerk rechtblijven. Ik ben niet gevallen", aldus van Aert.

Van Aert was niet van plan om zich te mengen in de massasprint. "Ik ging niet meesprinten. Het was een vrij eenvoudige etappe en dan moest ik mijn kans wagen tegen de pure sprinters. Wilde vandaag de rit veilig doorkomen en morgen staat er opnieuw een belangrijke dag voor het klassement op het programma", legde van Aert uit.