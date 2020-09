🎥 Tom Steels hoopt dat Alaphilippe aan de leiding kan blijven: "Geen gemakkelijke dag, we gaan het geel verdedigen"

Kan Julian Alaphilippe opnieuw voor zo'n lange periode in het geel gaan? Tom Steels weet dat het al erg lastig zal zijn om die trui na de vierde rit nog in de ploeg te hebben. Maar alleszins gaan ze er bij Deceuninck-Quick.Step wel alles aan doen.

Weeromstandigheden kunnen altijd een belangrijke rol spelen in de koers. Wat dat betreft mogen ze voorlopig niet klagen in de Ronde van Frankrijk. "Het is mooi weer, er staat bijna geen wind, maar we krijgen wel een zeer zwaar parcours voor de wielen", zegt Tom Steels in een filmpje van de ploeg.

Als sportdirecteur heeft Steels de etappe natuurlijk goed bestudeerd. Het is vooral uitkijken naar wie goed voor de dag komt in het klimwerk aan het einde. "Het is de eerste aankomst bergop, met een klim van tien kilometer die oploopt. Vooral de laatste zeven kilometer zijn erg zwaar."

Een moeilijke beproeving dus, maar Deceuninck-Quick.Step is bereid de nodige inspanningen te leveren om Alaphilippe aan de leiding te houden. "We hebben het geel, we gaan het geel verdedigen. Of de ritzege er in zit, weten we nog niet. Het gaat geen gemakkelijke dag zijn."