Egan Bernal panikeert niet: "Niet goed als andere klassementsman seconden pakt, maar je moet geduldig zijn"

Zijn grote concurrent Roglic was op Orcières-Merlette de beste en won de rit. Qua vadis, Egan Bernal? De Colombiaan weet dat Roglic een goede zaak deed, maar denkt aan de 'big picture' en wil vooral voldoende geduld aan de dag leggen.

Zonder dat Bernal er erg in had, was het al tijd om op scherp te staan voor de belangrijke slotkilometers. "Het ging heel snel. Het voelde tijdens de etappe alsof we nog maar een korte tijd aan het koersen waren en het was al de punch voor de finale."

Aan zelf aanvallen dacht Bernal niet. Het was vooral meegaan met de anderen. "Ik denk dat het een goede klim was om te zien hoe het met de andere klassementsrenners zat. Ik ben blij dat ik in hun gezelschap de aankomst kon bereiken, want het was erg zwaar."

Roglic won dus wel de rit en pakte bijgevolg ook bonificatieseconden. "Het is niet goed als een andere klassementsman seconden pakt, maar je moet geduldig zijn en weten dat het doel is om de derde week te halen zonder al te veel tijdsverlies, en dan te proberen wat tijd terug te pakken op de lange beklimmingen."

De kopman van Ineos Grenadiers wil dus vooral in het laatste deel van de Tour zijn slag slaan. "Voor ons gaat het om de tijdsverliezen zo beperkt mogelijk te houden en zo fris mogelijk aan de start van de laatste week te komen."