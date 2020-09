Italiaan van CCC vervolledigt zijn hattrick in Ronde van Hongarije

CCC beleeft eindelijk nog eens vrolijke tijden in de koers en dit in de Ronde van Hongarije. Daar domineert Jakub Mareczko de rittenkoers volledig. Na vier dagen heeft de Italiaan al liefst drie etappezeges op zak. In Kazincbarcika was het weer bingo.

Er kwam in de vierde rit een ontsnapping tot stand met een viertal renners. Deze kopgroep kreeg een bonus van enkele minuten ten opzichte van het peloton. Chris Harper, de Australiër van Jumbo-Visma, zat ook in de kopgroep en vond het toch iets te traag gaan. Met 35 kilometer te gaan ging Harper solo zijn kans. Zo'n 20 kilometer verderop werd hij toch ook teruggegrepen door het peloton. Een massasprint zat er aan te komen en zover kwam het ook aan de aankomst in Kazincbarcika. VALPARTIJ IN FINALE Vlak voor het ingaan van de laatste kilometer kwam het tot een valpartij. Jakub Mareczko bleef wel recht en beschikte eens te meer over de snelste sprintersbenen. Mareczko heeft nu drie van de eerste vier etappes in de Ronde van Hongarije gewonnen.