Tom Boonen dacht aan een comeback in het wielrennen, maar: "Opeens was er corona en is alles stilgevallen"

Als het coronavirus er niet was geweest, hadden we Tom Boonen misschien wel terug in het peloton gezien. De ex-wielrenner dacht namelijk aan een comeback en er waren zelfs concrete plannen.

In het programma Vive le Vélo vertelde Tom Boonen hoe hij bijna een comeback had gemaakt in het wielrennen. "Ze vroegen aan mij: als je toch gaat trainen, waarom kan je dan geen comeback maken? We dachten er over na en opeens waren er concrete plannen", aldus Tom Boonen.



Volgens de Belgische ex-renner heeft het coronavirus er echter voor gezorgd dat er niets van is gekomen. "Ik vroeg mij of ik op 40-jarige leeftijd nog op niveau kon komen. Ik was met het idee bezig, maar dan kwam het coronavirus en is alles stilgevallen", staat te lezen bij Sporza.