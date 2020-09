Trek-Segafredo dient Tom Boonen al dansend van antwoord: "Dag 4 op Chirokamp"

Tom Boonen had in Vive le Vélo een sneer uitgedeeld aan het Trek-Segafredo van Theuns en Stuyven. Met het moreel bij de ploeg en bij de twee Belgische Tourdeelnemers zit nog alles goed. Dat is gebleken uit hun reactie op de uitlatingen van Boonen.

Trek-Segafredo heeft met Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns drie mannen die behoorlijk snel zijn aan de meet. Doordat niemand van hen drie er echt bovenuit steekt, kan het ook al eens verschillen welke kaart de ploeg trekt. De ene keer mag Pedersen sprinten, de andere keer Stuyven en dan weer eens Theuns. Het levert geen onaardige resultaten op: Pedersen was al eens tweede in een Tourit en Theuns eens zesde. Tom Boonen gelooft alvast niet in die aanpak. "Het is hun goed recht om het zo te doen, maar ik zeg dat het niet werkt. Het is topsport, geen chiro", zei Boonen in het VRT-programma van Karl Vannieuwkerke. DANSENDE THEUNS Stuyven en Theuns hebben alvast een grappig antwoord in huis. Er circuleren beelden op sociale media waarop te zien is hoe Theuns al dansend door de ploegbus stapt. Met daarbij het opschrift: 'Dag 4 op Chirokamp', een subtiele verwijzing naar de uitspraken van Boonen.