Wout van Aert houdt zich klaar voor optie B en heeft zijn zinnen gezet op vijfde Touretappe

Het zal voor Wout van Aert werken zijn bergop op weg naar Orcières-Merlette. Alleen is het de vraag of Van Aert vroeg of laat in actie moet komen. Voorlopig heeft Van Aert zich nog niet gemengd in de sprints, maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen komen.

Van Aert heeft er wel een goed oog in dat hij zijn opdracht zal kunnen vervullen in de eerste bergrit. "We hebben genoeg klimmers in de ploeg. Ik denk dat ik ten eerste met Tony Martin en Amund Grøndahl Jansen moet zorgen dat ze in positie zitten. Dan is het niet zo'n lange slotklim. Voordien is het ook niet superlastig. Ik denk dat het nog zal meevallen", aldus Van Aert bij Sporza.

Al ligt ook optie B op tafel: een scenario waarbij Van Aert later in actie moet komen. "Sepp Kuss en George Bennett zijn veel betere klimmers, er is volk genoeg om Primoz en Tom bij te staan op die slotklim. Sepp heeft zondag een moeilijke dag gehad. Die moet er vaak eerst wat inkomen in grote ronden. George is de eerste dag gevallen. Ik moet mij klaar houden moesten zij niet helemaal hersteld zijn."

LASTIGERE FINALE IN PRIVAS

Tot dus ver zijn er twee mogelijke sprinterskansen geweest, evenveel keer deed Van Aert niet mee. In de rit van woensdag, met aankomst in Privas, zou hij wel eens zijn kans kunnen gaan. "Ik denk dat die finish mij veel beter ligt. Dat zou normaal ook een lastigere finale moeten zijn, beetje bergop richting arrivée. Morgen heb ik mijn zinnen er wel op gezet."