Alaphilippe speelt gele trui kwijt door domme fout

Een domper voor Deceuninck-Quick.Step en Julian Alaphilippe: Alaphilippe is zijn gele leiderstrui kwijtgespeeld door een te late bevoorrading in de vijfde etappe.

Op de eerste beelden na de etappe, werd Alaphilippe nog als leider aangeduid in het algemene klassement in de Ronde van Frankrijk. Hij kwam in de top 20 binnen en verloor geen tijd op de rest, maar de etappe kreeg nog een disciplinair staartje.

Want in de laatste 20 kilometer mag je geen bevoorrading meer aannemen. Alaphilippe nam met nog 18 kilometer voor de boeg een bidon aan vanuit de wagen en wordt daar dus voor gestraft.

De Franse wedstrijdleiding kent geen genade voor de chouchou en geeft Alaphilippe een tijdstraf van 20 seconden. Zo is Adam Yates plots de nieuwe leider. Alaphillippe zakt terug naar plaats 16, op 16 seconden van Adam Yates.