Greg Van Avermaet wil voor de zege gaan in rit die hij al tijdje aanduidde: "Het soort finish dat me altijd gelegen heeft"

De aankomst in Privas: Greg Van Avermaet laat al enkele dagen doorschijnen dat dit iets voor hem is. Wellicht is het één van de Tourritten waar hij het meest voor in aanmerking komt. Doet hij beter dan zijn vierde plaats in de tweede etappe?

Voor Van Avermaet was het klimwerk in de vierde etappe een ferme uitdaging. Tot zo'n vier à vijf kilometer klampte hij aan bij de groep der favorieten. Een teken dat hij wel goed is. In de rit van Gap naar Privas, op zijn terrein, moet hij dus kunnen meedoen. OPLOPENDE SPRINT "Ik denk dat dit een betere rit voor mij zal zijn", zegt Van Avermaet. "Hopelijk heb ik de kans om voor de overwinning te gaan. Ik denk dat het een mooie oplopende sprint is. Het is het soort finish dat mij altijd goed heeft gelegen." De overtuiging is alvast aanwezig dat de vorm goed genoeg is. "Met de benen die ik nu heb, zou het mogelijk moeten zijn om iets te doen. Hopelijk kan ik op de eerste rij eindigen."