🎥 Zo beleefden ze bij Jumbo-Visma de ritoverwinning van Wout van Aert: "Wat doe jij nou, jongen?"

Wout van Aert zorgde er met zijn ritoverwinning voor dat Jumbo-Visma voor de tweede dag op rij aan het feest was in de Ronde van Frankrijk. Voorlopig loopt alles op wieltjes bij de Nederlandse formatie. En zijn ze vooral erg blij dat ze Van Aert in hun team hebben.

Jumbo-Visma heeft op Twitter een filmpje vrijgegeven dat toont hoe de ploeg de ritzege van Wout van Aert in Privas beleefd heeft. Het bevat beelden van de wedstrijd en ook van de podiumceremonie, met Van Aert die de armen mocht spreiden op het podium na alweer een grootse overwinning. Ook zitten er beelden in vanuit de ploegwagen. Daar balden ze natuurlijk ook de vuisten toen ze meekregen dat Van Aert als eerste over de streep kwam. Het mooiste momentje was nog toen Van Aert aan de aankomst felicitaties kreeg van zijn ploegmaat Tom Dumoulin. De Nederlander kon het allemaal amper bevatten wat Van Aert voor mekaar kreeg. "Wat doe jij nou, jongen?" πŸ‡¨πŸ‡΅ #TDF2020 @WoutvanAert does it!πŸ”₯ From super domestique to stage winner!🀩#samenwinnen #ForOurBlackAndYellow pic.twitter.com/lOB8LmXOC4 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 2, 2020