Greg Van Avermaet houdt aan knappe onderneming derde plek over in bergrit, Astana mag voor het eerst juichen

In de Tour stond de bergetappe naar Mont Aigoual op het menu. Greg Van Avermaet koos alvast dapper voor de aanval. De olympische kampioen ging mee in de ontsnapping en hield er een derde plek aan over. Alexey Lutsenko was de sterkste.

Van Avermaet had graag in de eerste Tourritten de gele trui gepakt. Dat was hem toen niet gegund. Misschien zou het hem dan onverwachts lukken in deze bergetappe. Van Avermaet maakte immers deel uit van een kopgroep, die in totaal acht renners telt. Er zat best wel wat muziek in.

De voorsprong van de vluchters bedroeg meer dan zes minuten. Als je dan weet dat Van Avermaet aan het begin van de rit in het klassement 3'17" achter leider Adam Yates stond, dan is het duidelijk: Van Avermaet reed virtueel in het geel.

KLIMMERS HERRADA EN ROCHE MEE

De zeven medevluchters van Van Avermaet zijn Lutsenko, Oss, Boasson Hagen, Cavagna, Herrada, Roche en Powless. Vooral van Herrada en Roche mag verwacht worden dat zij bergop nog wel eens kunnen uitpakken. Aan de tussensprint werd er nog gestreden om puntjes voor de groene trui. Sam Bennett plaatste zich een paar plaatsen beter dan Sagan en bouwde zo zijn voorsprong in het puntenklassement uit.

In de groep der favorieten dreven Jumbo-Visma en Ineos het tempo op. Daardoor werd de voorsprong van de bezoekers fel teruggedreven. Van Avermaet reed dus niet langer virtueel in het geel, maar deed er op de Col de la Lusette wel alles om stand te houden in de kopgroep. Van Avermaet moest echter Powless en Lutsenko laten gaan. Waarna Lutsenko ook Powless achter liet.

HERRADA HAALT LUTSENKO NIET MEER BIJ

Van achteruit zette Herrada nog de achtervolging in. De Cofidis-renner werd de tweede man in koers, maar Lutsenko bleef een mooie kloof behouden en bezorgde Astana een eerste ritzege in deze Tour. Greg Van Avermaet pakte de derde plaats, voor Powless. Bij de groep der favorieten bleef alles rustig, ook op de slotklim.