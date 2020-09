Greg Van Avermaet tevreden over zijn derde plek: "Die beklimming van eerste categorie heeft mij doodgedaan"

Greg Van Avermaet kon er nog een klein sprintje uittrekken en werd zo nog derde, vlak voor de jonge Powless.

Voorafgaand de wedstrijd had Van Avermaet nochtans aangegeven niet te gaan aanvallen vandaag. "Als je ziet wat voor sterke groep er daar vertrekt, dan wil je mee. Het was even heel hard rijden om weg te geraken, maar doordat er zoveel sterke renners in dat groepje zaten was dat geen probleem."

"Ik zat in het klassement ook niet zo veraf en je weet nooit wat er in zo'n koers allemaal kan gebeuren", motiveert Van Avermaet zijn keuze. "Daarnaast was het echt een elitair groepje dan komt er ook al gauw wat prestige bij kijken."

Even kon Van Avermaet zelfs dromen van geel, toen de afstand telkens maar groter werd met het peloton. "Ik wist dat het niet de ideale klim was voor de klassementsrijders. Je weet dat ze gaan afwachten, aangezien ze hier niet het verschil kunnen maken. Het was voor mij geen slechte kans om het eens te proberen en ik denk dat ik de goede keuze heb gemaakt."

Uiteindelijk geen geel en ook geen ritwinst, maar Van Avermaet was wel tevreden met zijn derde plek. "Ik had niet meteen verwacht dat we dat gingen doortrekken tot het einde, maar als je zag met wie we weg waren, dan zat het er wel in. Vanaf dat ik zag dat de voorsprong bleef uitdiepen, wist ik dat ze ons niet meer zouden terughalen."

"Ik had dan gehoopt die beklimming van eerste categorie te overleven, maar die heeft mij doodgedaan. Al denk ik wel dat ik tevreden kan zijn", aldus Van Avermaet.