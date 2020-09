Greg Van Avermaet vond het positioneren moeilijk in Tourrit met aankomst in Privas: "Van Aert was heel sterk"

Greg Van Avermaet was één van diegenen die zijn zinnen had gezet op de Tourrit met finish in Privas. Op een gegeven moment bevond Van Avermaet zich wel in de buurt van Sagan en Van Aert. Mede door incoherent teamwork kon Van Avermaet die positie niet vasthouden.

Het ging er nog nerveuzer aan toe als anders in de slotkilometers. "Het was een gemakkelijke rit met een stresvolle finale. Het was moeilijk om in een goede positie te geraken na zo'n kalme dag. Iedereen was erg nerveus in de laatste 20 kilometer."

Van Avermaet had van op de tweede rij natuurlijk wel gezien wie er gewonnen had. "Van Aert was heel sterk." En hoe zat het met het eigen gevoel? "Ik voelde me goed, maar als je in de finale niet echt voorin zat, was er geen kans om er nog uit te komen."

Iedereen had frisse benen

Een koers zonder vlucht, dat had Van Avermaet in zijn carrirère ook nog niet meegemaakt. "Het was een vreemde dag, zonder ontsnapping, iedereen had frisse benen. Ik ga nu de volgende ritten bekijken en probeer er eentje te vinden die me ligt."