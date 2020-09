Keukeleire kwam voor verrassing te staan en wil van ploegenklassement doel maken: "Anders dan ik had verwacht"

Jens Keukeleire is één van de Belgen die actief is in de Tour en met hem gaat alles voorlopig prima. Net als wellicht velen in het peloton verwachtte hij een lastigere aankomst in Privas. Ondertussen heeft Keukeleire zijn roze helm overigens ingeruild voor een geel exemplaar en dat bevalt hem wel.

Het was al merkwaardig in de vijfde etappe dat het peloton zich in groep richting de finale begaf. "Ik denk dat het een rit was waarvan iedereen zeker was dat het massasprint ging zijn", vertelt Keukeleire aan Wielerkrant. "Dan is het een beetje onnozel om in de vroege vlucht te springen en daar veel krachten te verliezen. Zeker door de manier waarop ze rijden: ze gunnen de vroege vlucht geen 7 à 8 minuten meer."

NIET BERGOP TOT AAN DE MEET

Keukeleire kan daar wel begrip voor opbrengen. "Om eerlijk te zijn: moest ik zelf moeten op kop rijden, zou ik het ook zo doen." In de finale was de voorbereiding op de sprint nog wel lastig, maar de aankomst zelf was vlak. Terwijl vooraf nochtans gezegd werd dat die ook oplopend zou zijn. "Ik dacht dat het bergop ging zijn tot aan de meet, wat niet het geval was."

Dat klopte dus niet echt met het profiel van de rit. "Sowieso kon je afleiden uit de informatie van in het roadbook dat de laatste zeven kilometer lichtjes bergop liep. Er was nog een laatste knikje op een kilometer van de meet en dan was het mooi vlak. Dat was anders dan ik verwacht had."

Als voorlopig beste ploeg dragen ze bij EF Pro Cycling de gele helmen en nummers. "Hopelijk nog een hele tijd. Ik denk dat we daar wel de ploeg voor hebben en dat we daar zeker een doel moeten van maken. Vooral de dagen waarop de vroege vlucht voorop mag blijven, gaan belangrijk zijn."

LEUK OM MEE TE MAKEN

Keukeleire geniet wel van die koppositie in het ploegenklassement. "Het is wel leuk om dat eens mee te maken. Ik heb nooit in een ploeg gezeten die daar echt mee bezig was. Ik denk dat we sowieso een beetje gaan afwachten om te zien hoe we er voor staan voorbij halverwege de Tour. Movistar heeft de laatste twintig jaar heel vaak prijs gereden, maar ik denk dat je die mogelijkheid zeker moet grijpen als die er is."