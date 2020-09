Mevrouw Van Aert verklapt geslacht van kindje: "Wout heeft zijn genen doorgegeven"

Ook voor Sarah De Bie, echtgenote van Wout van Aert, is dit een hele bijzondere periode. Terwijl manlief van de ene overwinning naar de andere koerst, is Sarah zwanger van hun eerste kindje. Het geslacht van het kindje wilden ze wel met de wereld delen.

Dat is alleszins wat Sarah De Bie gedaan heeft in een gesprek met Sporza en MNM. "Wout heeft zijn genen doorgegeven. Het wordt een jongetje", verklapte Sarah. En elke keer in spanning meeleven als het koers is, dat doet het ongeboren kindje ook al. "Elke keer merk ik dat hij actief wordt en de stress precies wat mee beleeft."

Het is natuurlijk allemaal wel positief, want het is fantastisch wat Wout presteert. "Hij blijft me verbazen. Hij kan redelijk veel. Elke keer opnieuw kijk ik naar tv en zit Wout nog op kop. Zowel bergop als bij een sprint. Ik sta ervan versteld."