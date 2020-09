Sam Bennett op en over Sagan: "In voetsporen van Sean Kelly en Stephen Roche, wil blijven vechten voor groen"

Plots is de man in het groen in de Tour er eentje van Deceuninck-Quick.Step: Sam Bennett leidt in het puntenklassement. De Ier kwam in de vierde rit al op gelijke hoogte van Sagan en ging er in de vijfde etappe over. Bennett legt alvast zijn ambities op tafel: hier is de eerste uitdager van Sagan.

Sam Bennett spurtte in Privas naar de derde plek en dat was toch niet zo vanzelfsprekend. "Het was een hele hectische sprint. Eerlijk gezegd dacht ik op drie kilometer van het einde dat ik niet meer de benen zou hebben om te sprinten. De finale was heel moeilijk, dat kon ik wel voelen op weg naar de streep." Daar volgde wel een beloning: Bennett mocht naar het podium om de groene trui aan te trekken, net zoals enkele straffe landgenoten hem dat al voor deden. "Ik was er op gefocust om de groene trui over te nemen. Het voelt geweldig om in de voetsporen te treden van Sean Kelly en Stephen Roche. Ik ben verheugd en ben er trots op." Ik wil van dit moment genieten Voor de Tour werd er over het puntenklassement niet gesproken. Nu steekt Bennett niet meer onder stoelen of banken dat dit een doel is. "Ik wil van dit moment genieten en blijven vechten voor het groen."

