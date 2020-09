Tom Dumoulin begrijpt waarom favorieten samenblijven: "Aanvallen was zinloos"

Alle favorieten bleven weer goed samen. Niemand die eens wou verrassen met een aanval.

Dat had Tom Dumoulin ook wel verwacht. "Je moet altijd rekening houden met een aanval, maar vandaag was de kans groter dat iedereen ging samenblijven. Het had ook niet veel uitgemaakt, aangezien de aankomst bergop lag."

"Aanvallen was zinloos. Stel dat er iemand nu een aanval had gedaan, dan vormen wij of Team Ineos een treintje met een man of vier, vijf en dan halen we ze terug."

Opvallend was wel dat Team Ineos besloot om het tempo te gaan maken op de voorlaatste klim. Dat bracht niets teweeg. "Voor ons was het wel goed dat Ineos daar even het tempo ging dicteren. Wij moeten onze krachten tonen op de juiste momenten en dat hebben we tot nu toe goed gedaan", verklaart Dumoulin.