Van Aert beschouwt WK op nieuwe locatie als opportuniteit en lonkt ook naar tijdrit: "Zeker iets dat mij aanspreekt"

Wout van Aert mocht als meest recente ritwinnaar in de Tour al eens op de startlijn plaatsnemen, voor hij samen met de rest van het peloton richting de bergen koerste. Voor aanvang van de rit nam Van Aert even de tijd om al eens kort vooruit te blikken naar het WK wielrennen.

Ondanks dat Van Aert het enorm druk heeft in de Tour was er toch al even de tijd om naar het nieuwe WK-parcours te kijken. "Ik heb het deze ochtend al even bekeken. De wegrit ziet er bijzonder lastig uit, vind ik. Het is een snelle opeenvolging van klimmen. Ik denk dat dat wel op de limiet is", zegt Van Aert aan Sporza.

De tijdrit spreekt mij ook wel aan

Met hoe hij nu aan het klimmen is, moet dat toch ook wel kunnen. En het is natuurlijk niet enkel in de wegrit dat Van Aert kans maakt. "De tijdrit spreekt mij ook wel aan. Het is zeker goed dat er al een locatie is en het is zeker iets dat mij aanspreekt."

De vraag is dan: is tijd-en wegrit te combineren? De tijdrit is op 25 september, de wegrit is de 27ste. "Dat weet ik nog niet. Ik moet nog eens contact hebben met de bondscoach en ook met mijn trainer is bespreken. In principe stond het WK niet gepland als het in Zwitserland doorging. Nu is het wel een opportuniteit."