Wout van Aert blijft zegeroes ook aanhouden in de Tour: "Het blijft duren, dat had ik niet gedacht een tijdje geleden"

Wout van Aert is in 'Vive le Vélo' nog wat dieper ingegaan op zijn ritzege in de Tour in Privas. Van Aert legde uit waarom hij nu wel zijn kans ging in de sprint in tegenstelling tot in andere etappes en is zelf ook verbaasd dat hij maar blijft winnen.

Het begon ondertussen alweer meer dan een maand geleden in de Strade Bianche. Nu is er de ritzege in Privas en wie weet waar gaat het eindigen. "Het blijft inderdaad duren. Dat had ik zeker niet gedacht een tijdje geleden. Ik heb al een paar keer gedacht dat het zou ophouden. Nu een overwinning in de Tour er ook nog bij, dat is natuurlijk fantastisch."

Twee keer eerder kwam het al tot een groepssprint in de Tour. Van Aert besloot toen niet mee te spurten. Nu wel. "De finish lag me beter. Voor Tom Dumoulin en Primoz Roglic zijn dit soort finishes veel gemakkelijker om in positie te blijven dan in een hectische vlakke sprintrit. Die puzzel viel mooi in elkaar."

De puzzel viel mooi in elkaar

De positionering en de timing van Van Aert was perfect. De renner van Jumbo-Visma maakte handig gebruik van de sprinttrein van... Sunweb. "Dat was vorig jaar bij mijn ritoverwinning in Albi ook al. Als Sunweb vooraan zit, is het ook goed voor mij blijkbaar."

Het hogere doel bij Jumbo-Visma is natuurlijk om de Tour te winnen. Wat denkt Van Aert over de concurrentie? "Ik heb de indruk dat het moeilijk in te schatten is hoe de verschillen liggen tussen de grote favorieten. Vermoedelijk zullen we elke keer eentje meer zien afvallen. Het zal waarschijnlijk nog even duren voor het echt hard tegen hard wordt, of een man-tegen-mangevecht."