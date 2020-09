Eddy Planckaert: "Normale reactie van Bernal"

Opvallend gisteren na de wedstrijd. Bauke Mollema die aangeeft dat Bernal Kwiatkowski aanmaande om het rustiger aan te doen.

Het was Julian Alaphilippe die in de absolute slotfase nog demarreerde en zo een seconde wist goed te maken. Mollema ging achter de Fransman aan, maar daar had Bernal geen zin in.

Eddy Planckaert vindt het een normale reactie van de Colombiaan. "Alaphilippe demmareerde 300 meter voor de streep. Waarom zou hij zich dan nog druk maken? Je gaat geen 40 seconden meer goedmaken. Ik vind het een normale reactie van Bernal. Het was een ander verhaal geweest als Alaphilippe een kilometer voor het einde aanvalt", zegt Planckaert in Vive le vélo.

Ook Lawrence Naesen gelooft niet dat Bernal al op zijn tandvlees zit. "Ik denk dat hij, net als vorig jaar, wacht tot de laatste week en dan zijn duivels ontbindt."