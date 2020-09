Nog een Belg in top-5: "Jammer van die botsing, had gevoel dat ik kon wedijveren met Wout"

Wout Van Aert heeft zijn tweede ritzege beet, maar in de pelotonsprint was er nog een andere Belg die zich roerde. En die kwam er ook dicht bij, tot er een botsing was.

"Op een bepaald moment zat ik echt goed en ik ging ook op het ideale moment de sprint aan, maar even later is er een botsing met Alaphilippe", doet Jasper Stuyven zijn verhaal tegen Sporza.

"Daar verlies ik het momentum toch wel een beetje. Dit is een gemiste kans, want ik zat echt wel perfect vandaag."

Goede benen

Stuyven had namelijk goede benen: "Ik had graag naast Wout Van Aert gereden. Misschien was ik ook geklopt geweest, maar nu had ik het gevoel dat ik kon wedijveren met hem en zal ik het nooit weten."

"Maar echt wel chapeau voor Wout overigens. We komen goed overeen en wat hij doet is echt fenomenaal. Op het WK wil ik mij zeker voor hem uit de naad werken."