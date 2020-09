Alaphilippe probeerde mee te spurten en schuift toch weer paar plaatsen op: "Mooi dat we iets uit deze rit konden halen"

Pakt Julian Alaphilippe ooit nog het geel terug in deze Tour? De Fransman doet er alvast alles aan om zichzelf die kans nog te geven. Nadat hij zijn gele trui kwijtspeelde door een tijdstraf van twintig seconden, staat hij nu toch weer op de rand van de top tien.

In de etappe naar Lavaur wilde Alaphilippe zich zeker niet laten verrassen. "De start van de rit verliep erg nerveus en we gingen à bloc. Ik bleef de hele tijd attent en was altijd dicht bij het voorste van de groep. Ik was me er van bewust dat alles in één seconde kon veranderen."

CONTACT MET STUYVEN

Dat gebeurde uiteindelijk, met de waaiers die toch tot stand kwamen. "Toen het brak, was ik op de afspraak en op het einde probeerde ik voor een goede uitslag te gaan. Het bleek dat dit niet mogelijk was, want met de finish in zicht geraakte ik uit mijn klikpedaal." Alaphilippe maakte nog misbaar na contact met Stuyven, maar liet de spurt dan toch maar voor wat het was.

Door tijdsverlies van andere renners schuift Alaphilippe wel op naar de elfde plek in het klassement, op nog altijd maar 15 seconden van leider Yates. "Het is mooi dat we iets uit deze moeilijke rit konden halen, voor aanvang van de beklimmingen die ons te wachten staan."