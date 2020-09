Ben Hermans moet medevluchters laten gaan en bij de favorieten doet Pinot slechte zaak

Ben Hermans heeft zich in de achtste Touretappe al zeker niet onbetuigd gelaten. Hermans is meegegaan in de vroege ontsnapping in de rit naar Loudenvielle. Dat is misschien wel heel goed bekeken van de Belg van Israel Start-Up Nation.

Na enkele kilometers was het Kragh Andersen van Sunweb die het vuur aan de lont stak met de eerste aanval van de dag. Ben Hermans was bij de pinken om mee te gaan. Ook vertegenwoordigd in de kopgroep: bolletjestrui Cosnefroy, Cousin, Grellier, Mørkøv, Pacher, Peters, Powless, Réza, Skujins, Verona en Zakarin.

In totaal zijn de vluchters dus met dertien. In minder dan een halfuurtje koersen kregen ze al een voorsprong van meer dan vier minuten. Niemand heeft er echt belang mee om op hen jacht te gaan maken. Het zou wel eens goed kunnen dat we op de cols een strijd krijgen op twee fronten.

RITWINNAAR VOORAAN?

Het peloton vindt het allemaal prima. Met zo'n 100 kilometer voor de boeg bedroeg de kloof al meer dan tien minuten. De kans is dus reëel dat de ritwinnaar vooraan zit. In het peloton vonden er een paar het nog de moeite om zich in de tussensprint te mengen. Bennett komt in het puntenklassement twee puntjes dichter bij Sagan.

Een andere sprinter voor wie het al over en uit is, is Giacomo Nizzolo. De Europese kampioen heeft de Ronde van Frankrijk verlaten. Met wie het wel nog altijd voortreffelijk gaat, is Benoît Cosnefroy. De bollenman kwam als eerste boven op de Col de Menté. Zijn landgenoot Romain Bardet is dan weer betrokken geraakt bij een valpartij.

COUSIN ALLEEN WEG

Cousin wilde de Port de Balès niet afwachten om er vandoor te gaan en koos al vroeger voor de aanval. De elf andere vluchters lieten aanvankelijk begaan, maar riepen hem snel weer tot de orde. Zakarin, Pacher en Peters nestelden zich bergop in de kop van de koers. Ben Hermans kon niet mee en moest later ook passen in het tweede groepje.

In de groep der favorieten moest met Thibaut Pinot een grote naam de rol lossen. De Fransman zou te maken hebben met rugklachten en gaat sowieso tijd verliezen. In de finale zouden de andere toppers elkaar dan nog bekampen en kon ook de strijd om de ritzege beslecht worden.