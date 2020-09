Bernal tevreden ondanks moeilijkheden om te volgen: "Blij dat ik geen tijd verloren heb ten opzichte van Roglic"

In de afdalingen is het alles geven en bergop op de tanden bijten en soms kraken. Egan Bernal geeft lang niet de indruk de beste van het pak te zijn, maar is tegelijkertijd niet ontevreden over zijn huidige vorm. En zeker niet over zijn positie in het klassement.

"Het was een goede dag", bekijkt Bernal het positief. "We reden de laatste twee beklimmingen zeer, zeer snel op. Als je de cijfers bekijkt, zal dat redelijk indrukwekkend zijn. Ik ben tevreden met mijn prestatie. Dit is de grootste koers ter wereld. Het is niet gemakkelijk om renners achter te laten, dus ik ben blij dat ik in de groep der favorieten kon aankomen en geen tijd verloren heb ten opzichte van Roglic en de anderen." Bij het spervuur aan demarrages was Bernal niet altijd mee. "Het was zwaar toen de aanvallen kwamen op het eerste deel van de laatste klim. Ik had het gevoel dat ik niet aan dit tempo kon blijven rijden. Toen ik de cijfers zag, wist ik dat dat onmogelijk was. Ik heb geprobeerd mijn inspanning te beheren." We moeten respect hebben voor renners die heel sterk zijn De Colombiaan vindt dat hij het er prima heeft van afgebracht, ook al moest hij af en toe een gaatje toestaan. "Soms kon ik een aanval niet meteen volgen, dus probeerde ik te doen wat het beste was voor mij en ik denk dat ik het goed gedaan heb. Ik moet tevreden zijn, dit is de grootste koers ter wereld en we moeten respect hebben voor de renners die heel sterk zijn."