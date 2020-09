Egan Bernal legt aanvallende move van Team Ineos uit: "Dit was exact het plan"

Opvallend hoe actief Team Ineos is de laatste dagen. Het leverde Bernal al het wit op. Wie weet is het een opstapje naar geel later in deze Tour. In de zevende etappe voerde de ploeg de vooraf afgesproken tactiek alvast perfect uit, waardoor Bernal tijd pakte op enkele concurrenten.

Nadat Bora-Hansgrohe al volop koers had gemaakt, was op 35 kilometer van de aankomst het moment van Ineos gekomen. Met zijn zessen zetten ze zich op kop en deden ze het peloton scheuren. "Dit was exact het plan dat we 's ochtends hadden", legt Bernal uit. "We wisten dat er twee rotondes waren eens we voorbij de stad waren en dat er zijwind stond. Als dat het geval is, is het op een rondpunt moeilijk om het wiel te houden."

LEKKE BAND VOOR CARAPAZ

Dus besloten ze bij Ineos om daar de kop te nemen. "We wisten dat we daar in eerste positie moesten zitten. De ploeg deed een geweldige job. Alleen had Richie een lekke band in de finale, maar daar hebben we geen controle over." Richie, dat is Richard Carapaz. "Ik vind het spijtig voor hem dat hij tijd verloor in het klassement, maar al bij al mogen we tevreden zijn."

Het was de hele tijd de aandacht er bij houden, om te zorgen dat je zelf niet op achterstand geraakte. "De hele rit was stressvol. Je moest constant opschuiven naar voren. Het was nog intenser voor het brak, daarna werkte het hele peloton goed samen. Plus, we hadden wind in de rug, wat enorm helpt."