Julian Alaphilippe ziet vooral beklimming buiten categorie zwaar doorwegen

De vraag is dan of dat in de achtste etappe van de Tour ook haalbaar is, met toch drie zware bekklimmingen.; "Het gaat niet gemakkelijk zijn", besefte Alaphilippe alvast voor aanvang van de rit. "We zullen zien hoe de benen voelen."

Voor ritwinst komt Alaphilippe niet in aanmerking, want de ritwinnaar zit nagenoeg zeker in de ontsnapping. Maar dan nog zal Alaphilippe zich weren tegenover de klassementsrenners. "Alles zal afhangen van hoe zwaar de beklimming van de Port de Balès is en dan zien we hoe het in de afdaling gaat."

"It's not going to be easy today. We'll see how the legs are. It will all depend on how hard the col is, the Port de Balès and we'll see about the descent."#TDF2020 pic.twitter.com/0r0PT2Xbmk