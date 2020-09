Fierheid, pech, ontgoocheling én groen bij Peter Sagan: "Ik heb veel punten laten liggen, maar wat kan ik doen?"

Lof langs alle kanten voor Bora-Hansgrohe en Peter Sagan opnieuw in het groen. Niets dan tevredenheid zou je dan denken, maar niets was minder waar. In Lavaur mislukte de spurt, waardoor de Slovaak naast heel wat punten greep. Hij had nog een veel betere zaak kunnen doen.

Na afloop van de etappe gooiden ook de andere ploegen met complimenten naar Bora-Hansgrohe. Het team van Sagan maakte er een helse rit van. "Ik ben heel erg trots op al mijn ploegmaats, ze deden een fantastische job, ze controleerden de koers. Ze reden hard aan de kop van het peloton van bij de start, de hele dag." KETTING ERAF In het laatste deel van de rit was het dan aan de kopmannen om zich wel goed te positioneren. "Op het einde waren er waaiers en ik en Emanuel Buchmann bleven in de eerste groep. Het zag er mooi uit, maar jammer genoeg vloog in de finale mijn ketting eraf en ik kon mijn sprint niet afwerken." Na al die inspanningen pakte Sagan slechts 21 punten voor groen. Dat zat hem toch niet lekker. "Ik heb veel punten laten liggen, maar wat ik doen? Dat maakt ook deel uit van het wielrennen."