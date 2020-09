Primoz Roglic met erg veel vertrouwen de Pyreneeën in: "Ik voel me dag na dag beter worden"

Primoz Roglic heeft al één ritzege op zak. Voor een volgende is het nog even wachten, maar Roglic krijgt in de bergrit naar Loudenvielle wel de kans om opnieuw tijd te nemen ten opzichte van de concurrenten. Met het vertrouwen zit het alvast snor.

Hoe zo'n bergetappe precies gaat verlopen, hangt altijd grotendeels af van het gedrag in het peloton. "Er zijn verschillende scenario's mogelijk", zei Roglic vooraf. Er werd uiteindelijk gekozen om de vroege vlucht veel ruimte te geven, maar dat betekent niet dat er geen vuurwerk komt tussen de toppers. We hebben al getoond dat onze ploeg heel erg sterk is Dan is het ook belangrijk om de collectieve sterkte van de ploeg aan te spreken. Wat dat betreft lijkt Jumbo-Visma de beste papieren te hebben. "We hebben al getoond dat onze ploeg heel erg sterk is. We moeten gefocust blijven en ons best doen." Roglic lijkt tot dusver de beste onder de favorieten. En hij heeft nog slecht nieuws voor zij die hem denken te kunnen kloppen. "Ik voel me dag na dag beter worden en heb er vertrouwen in", aldus de Sloveen.