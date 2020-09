Renners krijgen col buiten categorie én Peyresourde voorgeschoteld in zwaarste Tourrit tot dusver

Twee cols van eerste categorie en eentje buiten categorie: het wordt klimmen en afzien in de Tour op dag 8. Hopelijk zit niemand al op zijn limiet, want dit belooft het zwaarste te worden wat de Tour tot dusver te bieden had. Alle remmen los voor de klimmers.

Valt er voor de spurters dan helemaal niets te rapen? Zij die een helling over kunnen, kunnen misschien nog de tussensprint voor het puntenklassement meegraaien. Maar daarna is het puur klimmen en dalen met allemaal beklimmingen om u tegen te zeggen, die uit vorige edities van de Ronde van Frankrijk zeker een belletje zullen doen rinkelen.

Eerst is er de Col de Menté, een klim van 6,9 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1 procent. Na de afdaling is er eerst een vlakke afloop, waarna het al stilletjes aan bergop loopt om dan aan het zwaarste klimwerk tot nog toe te beginnen met de Port de Balès.

Die is gecatalogeerd als een klim buiten categorie, dat zegt reeds alles. Een klim aan 7,7 procent en dat moeten de renners 11,7 kilometer lang volhouden. Na de afdaling gaat het meteen weer naar omhoog tijdens een klim die wel vaker met de Port de Balès in één etappe ligt: de Col de Peyresourde.

GEEN AANKOMST BERGOP

Een optie was om daar de Tourrit ook al af te ronden met een aankomst bergop, maar daar heeft de ASO niet voor gekozen. Na de 9,7 kilometer aan 7,8% duikt men nog de afzink in en dan is het nog acht kilometer koersen tot aan de aankomst in Loudenvielle.

GROTE VERSCHILLEN OF NIET?

Dat die laatste kilometers zich afspelen in dalende lijn, biedt de mogelijkheid om nog aan te komen met een klein groepje en dan te sprinten. Zo zouden de verschillen nog beperkt kunnen blijven. Anderzijds is het klimwerk voordien zeker zwaar genoeg om grote schade aan te richten.

Zoals altijd is het woord aan de coureurs zelf. Roglic lijkt wel alvast een grote kandidaat-ritwinnaar. Kan één van zijn concurrenten hem verrassen of kunnen de klassementsmannen leven met een ritzege voor een vluchter. Dat komen we na 17u te weten.