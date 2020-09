Van Aert heeft Champs-Élysées nog zeker niet uit zijn hoofd gezet: "Voor die derde zege heb ik nog paar weken tijd"

Wat moet het dezer dagen een plezier zijn om Wout van Aert te heten. Na zijn tweede ritzege van vrijdag zal hij weer vol goede moed zijn opgestaan. Het is wel werkendag in dienst van Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Een volgende zege komt er misschien wel op de Champs-Élysées.

Eerst wel beginnen met de Touretappe naar Loudenvielle goed door te komen. Van Aert kruipt dus weer in zijn rol van superknecht. "Ik moet me klaar houden voor als er tempo moet gereden worden", beweerde Van Aert voor aanvang van de rit bij Sporza. "Het ligt niet specifiek vast waar of wanneer. Zo lang mogelijk meegaan en dan zullen we zien wat er gebeurt."

Hij heeft nu al twee ritzeges beet. Er is natuurlijk dat spreekwoord: geen twee zonder drie. "Voor die derde heb ik nog een paar weken tijd", lacht Van Aert. Zelfs voor de Tour had hij al laten uitschijnen zijn kans te willen gaan op de Champs-Élysées. Die plannen zijn zeker nog niet bijgesteld.

PRESTIGIEUZE FINISH

Want de positionering, de timing, de snelheid: Van Aert beheerst alle facetten van de sprint tot in de puntjes momenteel. Waarom dat dan niet aan het einde van de Tour in de verf zetten op de Champs? "Wie droomt daar niet van? Zo'n prestigieuze finish, da's zeker iets waar je naar uitkijkt, maar er ligt nog heel veel tussen dat ook belangrijk is."