Van Aert reageert op kopwerk van Dumoulin voor Roglic en pleit voor verplichting mondmaskers: "Nu schrikt dat toch af"

Wout van Aert heeft opnieuw meer dan zijn deel van het werk gedaan voor Primoz Roglic, ook al was het dan afzien bergop. Van Aert deed dit op de Port de Balès. Dumoulin deed dat later op de Peyresourde en dat was ook verrassend. Daar stond overigens veel volk dicht bijeen.

Van Aert nam dus volop zijn verantwoordelijkheid op die steile Port de Balès, een col buiten categorie. "Het was de bedoeling een hoog tempo op te leggen om iedereen al een beetje pijn te doen. Dan doet het zelf ook pijn natuurlijk", zegt Van Aert aan Sporza. "Opdracht volbracht, denk ik. Misschien dat Primoz op meer had gehoopt, dat weet ik niet. Maar volgens mij staat hij er goed voor in het klassement."

POGACAR NIET AFSCHRIJVEN

Wel is het zo dat zijn landgenoot Pogacar veertig seconden wegreed. "Het blijft een concurrent. Het is niet omdat die gisteren een minuut en twintig seconden is verloren dat je die moet afschrijven. Een dag later staat hij al terug tussen de mensen."

Op de Peyresourde offerde Dumoulin zich dan verrassend op. "Het was in principe niet aan hem om te rijden. Ik neem aan dat hij die beslissing zelf genomen heeft." Daar was het bij momenten een mensenzee aan supporters, alsof corona al volledig uit de wereld was geholpen.

CONTROLEREN OP MONDMASKER

"Het dragen van een mondmasker zou verplicht moeten zijn", vindt Van Aert. "Als ik zie hoeveel politieagenten aanwezig zijn in de Tour, lijkt mij het wel haalbaar om daarop te controleren. Anders is dat fantastisch om tussen de mensen te rijden, nu schrikt dat toch iets af."