Wellicht geen BK voor Van Aert en nog net niet onoverwinnelijk: "Wel absurd dat alles lijkt te lukken wat ik probeer"

Wout van Aert geraakt het stilaan wel gewoon, dat zegegebaar maken aan het eind van de koers. Hij heeft het de voorbije maand alvast dikwijls genoeg kunnen doen. Onoverwinnelijk voelt hij zich naar eigen zeggen evenwel niet. Maar in deze vorm is het wel al uitkijken naar het WK.

Van Aert praatte over zijn tweede ritzege in de Tour na in 'Vive le Vélo'. Hij is toch nagenoeg onoverwinnelijk als het parcours hem een beetje gunstig gezind is? "Zo voelt het helemaal niet. Er zijn nog altijd momenten waarop ik ook afzie. Onoverwinnelijk is wel overdreven gesteld, maar het voelt wel een beetje absurd dat alles lijkt te lukken wat ik probeer. Dat is ook voor mij verrassend."

Als hij dat nog even kan aanhouden, kan hij eind deze maand zomaar wereldkampioen worden. "Het WK in Zwitserland stond eigenlijk nooit op de planning, maar het WK in Italië is iets wat mij beter zou passen. Zowel de tijdrit als de wegrit spelen wel in mijn gedachten."

BK MOEILIJK VOOR TOUR-DEELNEMERS

Er zullen dan wel keuzes gemaakt moeten worden. "Ik denk dat het skippen van het BK dan automatisch volgt. Ik denk dat het BK sowieso heel moeilijk is voor alle Tourrenners. Alles meepakken gaat natuurlijk niet."