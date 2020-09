Wonderkind Pogacar wint heerlijke Tourrit, Roglic verovert de gele trui

Tadej Pogacar is een man voor de toekomst, maar is nu al supergoed. De Sloveen won de negende Touretappe, een rit die nooit heeft stilgelegen en constant kon bekoren. Met een onfortuinlijk einde voor Hirschi, die een weergaloze solo afwerkte. Roglic neemt het geel over van Yates.

De eerste tientallen kilometers van de etappe mondde uit in een intens gevecht om in de vroege vlucht - die er eigenlijk niet zou komen - te geraken, met de ene demarrage die de andere opvolgde. Benoot, De Gendt, Stuyven en Van Avermaet mengden zich in de debatten, maar geraakten dus ook niet voorop.

Op de Col de la Hourcère, de eerste beklimming van de dag, spatte het dan wel uiteen en kwam Wout van Aert sterk voor de dag. Het was echter Hirschi die wist weg te rijden en begon aan een ferme solo. Terwijl Van Aert in de groep der favorieten ging werken voor Roglic, vormde er zich een kopgroep van acht renners achter de Zwitser van Sunweb.

EXIT ARU

Die achtervolgers zouden echter niet meer op het voorplan komen, want de grote kanonnen kwamen dichter. Overigens nam de Tour afscheid van een grote naam: Fabio Aru stapte in de bezemwagen. Bij de klassementsmannen die wel nog in aanmerking kwamen voor een goede klassering in deze Tour moest Buchmann het rapst lossen.

Een versnelling van Pogacar leidde het vuurwerk bij de topper in. Bernal kwam met een countertje, ook Roglic, Landa en Porte waren mee. Quintana niet. Bardet in eerste instantie ook niet, maar sprong er wel nog naartoe. Hirschi kwam nog als eerste boven op de Marie Blancque. Roglic spurtte daar bij de favorieten naar de meeste bonficatieseconden en raakte daarbij ei zo na Pogacar. Een valpartij werd maar net vermeden.

FINALE NIET IN VOORDEEL HIRSCHI

Na die paar versnellingen lagen Bardet en Porte er weer af. Hirschi ontpopte zich weer eens tot meester-daler en liep nog wat uit in de afdaling op de vier mannen achter hem. De laatste kilometers waren dan weer vlak, met ook nog stukken vals plat in. Dat was een korf in het pad van Hirschi, die met minder dan twee kilometer te gaan werd ingelopen.

Sprinten met vijf man dan maar. Hirschi zette van achteruit zijn sprint in en stak zijn alsnog zijn hand uit naar de ritzege, maar Pogacar beschikte over de snelste benen en mocht zijn handen in de lucht steken. Roglic werd tweede en is de nieuwe leider. Het werd een derde plaats voor Hirschi, een magere troost na al die inspanningen.