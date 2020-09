Feest bij Deceuninck-Quick-Step! Sam Bennett haalt het van Caleb Ewan in tiende etappe Tour de France

Sam Bennett heeft de tiende etappe van de Tour de France op zijn naam gezet. De Ier haalde het in de sprint voor Caleb Ewan en Peter Sagan. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de negende plaats.

De tiende etappe begon met een ontsnapping van de twee Zwitserse hardrijders Schär en Küng, maar door een hels tempo van het peloton, zouden ze al snel gegrepen worden. De renners waren zeer onrustig en we zouden voor de rest van de etappe geen ontsnapping meer te zien krijgen.

Wat we wel te zien kregen, waren valpartijen. Bewley en Formolo waren de grootste slachtoffers, maar voor de rest leek de schade wel mee te vallen. Bewley, een renner van Mitchelton-Scott, moest uiteindelijk wel opgeven.

Op het einde leken enkele ploegen nog waaiers te willen trekken, maar een massasprint was onvermijdelijk. Daarin was Sam Bennett de snelste. De Ier van Deceuninck–Quick-Step was net iets sneller dan Calew Ewan. Peter Sagan eindigde op de derde plaats en Jasper Stuyven was de eerste Belg op de negende plaats.