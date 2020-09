Patrick Lefevere komt met cynische tweet richting Zonneveld en krant na coronaberichtgeving: "Echte klasse"

De buschauffeur van Deceuninck - Quick-Step moest dinsdagmorgen opnieuw naar het ziekenhuis voor een hertest.

Bij zijn test maandag was er iets verkeerds gelopen, waardoor hij geen resultaat kon krijgen en dus opnieuw moest worden getest.

Dat gebeurde en de hertest was negatief, waardoor hij snel de bus kon opzoeken ... om het stuur opnieuw over te nemen.

Patrick Lefevere zag in de onduidelijkheid wel hier en daar al wat berichten opduiken en ging meteen in de aanval via twitter, met het nodige sarcasme/cynisme.

Huge congrats to the gossip journalists @thijszonneveld and @HLN_BE with their premature news about a positive case in our team @deceuninck_qst really classe👊👊👊👊