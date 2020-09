Wout van Aert vond het parcours op veel plaatsen onveilig: "In de toekomst moeten we vroeger in actie schieten om onze veiligheid te garanderen"

Geen winst voor Wout van Aert vandaag in de Tour de France. De Belgische renner van Jumbo-Visma besloot om niet mee te sprinten. Na de etappe vertelde hij dat het parcours op veel plaatsen onveilig was.

Wout van Aert gaf een interview bij VTM Nieuws. Daar gaf hij meer uitleg over het parcours. "Op bepaalde plaatsen was het gewoon onveilig, maar het is ook onze eigen fout. We kennen het parcours al maanden, dus in de toekomst moeten we vroeger in actie schieten zodat er iets aan gedaan kan worden voor onze veiligheid", is van Aert duidelijk.

Van Aert gaf ook nog mee waarom hij zich niet in de debatten wilde mengen voor winst. "Ik had al veel gegeven vandaag. De taak was om Roglic veilig naar het einde van deze etappe te brengen", aldus van Aert.