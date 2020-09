Zwitser van Israel Start-Up Nation voor vier maanden geschorst na gebruik van verboden astmamiddel

Slecht nieuws voor Israel Start-Up Nation en Patrick Schelling. De Zwitserse renner is door de UCI namelijk voor vier maanden geschorst omdat hij gebruik heeft gemaakt van een verboden astmamiddel. De wielerploeg heeft het nieuws zelf laten weten.

Schelling heeft ondertussen zijn verontschuldigingen aangeboden. "Ik heb al last van astma sinds ik een kind ben. Ik heb per ongeluk een fout gemaakt door een verboden astmamiddel te gebruiken. Ik bied mijn verontschuldigingen aan bij de autoriteiten, de ploeg en de hele wielerfamilie."

With regards to the UCI decision to impose a sanction on Israel Start-Up Nation rider Patrick Schelling for using an anti-asthma banned substance, ISN has made the following statement: https://t.co/tBCir0Q9pA

Patrick Schelling : “I have suffered from asthma since childhood. It was an unintentional mistake to use a non-allowed asthma spray, and I would like to apologize to the authorities, to the team, and to the whole cyclinIg family. “ Next: