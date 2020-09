🎥 Feesttaferelen bij Lotto Soudal: "Zigge Zagge Zigge Zagge..."

En vieren, dat deden ze natuurlijk na de tweede ritoverwinning in de Tour van 2020. In een filmpje van de ploeg vertelt Caleb Ewan het nog eens na vanuit zijn eigen perspectief en zijn ook de vreugdebeelden te zien vanuit de ploegwagen van Lotto Soudal.

Later aan tafel kon het feest pas echt worden ingezet. Met Herman Frison nota bene als sfeermaker. Die pakte uit met een goede ouderwetse 'Zigge Zagge Zigge Zagge'. Op Twitter voegde Frison er meteen iets aan toe. "Geen twee zonder drie zeggen we in België." Afspraak met Ewan in Parijs. Of wie weet zorgt De Gendt of een andere ploegmaat tussendoor nog voor een straffe stoot.

When Hermi says Zigge the rest says Zagge. ZIGGEZAGGE ZIGGEZAGGE ZIIIIIGGGEEEEZAAGGEEEEE



Never 2 without 3 we say in Belgium. My 5 little boys will try to achieve! pic.twitter.com/i8Dtj5YXVz