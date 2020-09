Greg van Avermaet gematigd positief na 14e plek: "De beste heeft gewonnen"

Greg van Avermaet was de beste Belg in de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde op plaats 14 en was tweede van het peloton, na Sagan. Achteraf kon hij ook alleen maar toegeven dat Hirschi de sterkste was.

Op de social media van Team CCC blikt Van Avemaet terug op de etappe van donderdag. "Het was een lastige koers, een mooi parcours. Het was een mooie dag maar ze reden weg op het verkeerde moment", klinkt het.

Winstkansen

"Ik had gehoopt dat het opnieuw samen zou komen en dan te sprinten met een elitegroepje. Ik zat in een goede positie op de voorlaatste klim maar ik wou wachten tot de laatste klim omdat die me beter zou liggen. We probeerden om het gat nog dicht te rijden maar wanneer Hirschi meer dan twee minuten had, wisten we dat het over was", vertelt Van Avermaet.

Ook hij moet toegeven dat Hirschi de beste renner was donderdag. "De beste heeft gewonnen, dat is duidelijk. Wij hebben ons ding gedaan en geprobeerd te winnen, maar hij was gewoonweg sterker."