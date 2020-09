Naesen laat zijn beste uitslag tot dusver optekenen in deze Tour: "Het was een goede sprint voor mij"

De duw van Sagan bij Van Aert stond centraal na de finish in Poitiers, maar met Naesen eindigde er naast de tweevoudige ritwinnaar van Jumbo-Visma nog een Belg in de top tien. Na de diskwalificatie van Sagan werd het de negende plek voor Oliver Naesen.

"Een groot deel van de dag was het wind op kop", doet Naesen het verhaal van de elfde Touretappe. "Samen met enkele vrienden nam ik deel aan een aanval om het wat door mekaar te gooien in het peloton. Op 50 kilometer van de aankomst ging het ineens in een hogere versnelling."

Doordat Bardet zich in deze Tour tot dusver knap voorin weet te handhaven, draait er bij AG2R toch weer veel rond hem. "Benoît Cosnefroy en Pierre Latour hebben Romain Bardet goed beschermd." Waardoor Naesen eindelijk zich zelf eens kon smijten aan de aankomst.

Ik ben blij met mijn negende plaats

Met het resultaat kon hij wel leven. "Het was een goede sprint voor mij. Ik ben blij met mijn negende plaats." Zijn beste notering in een Tourrit tot dusver dit jaar. Wie weet is het een opstapje naar meer nu er enkele overgangsritten aankomen.