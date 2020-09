Sarah De Bie keert naar huis na paar dagen Tour: "Wout maakt zich niet gauw 'dik', maar deze keer had hij toch gelijk"

Het waren eerder vluchtige bezoekjes tussen Sarah De Bie en Wout van Aert. In elk geval heeft het koppel mekaar toch al enkele keren kunnen zien tijdens de Tour. Sarah keert voorlopig huiswaarts, maar schrok toch ook van de sprint in Poitiers en het incident met Sagan.

Die maakte immers wel wat te veel gebruik van zijn ellebogen en schouder. "Ik kan nu al beter naar een sprint kijken dan vroeger, maar hier kreeg ik toch even kippenvel van. Wout maakt zich niet gauw 'dik', maar deze keer had hij toch gelijk, vond ik. Je ziet wat adrenaline en frustratie in zo'n situatie bij een mens kunnen doen", besluit Sarah De Bie in HLN.

Maar goed, Wout is rechtgebleven, dat is het voornaamste. "Ik ben vooral heel blij dat hij zo goed met een fiets kan rijden." Na enkele dagen in de Tour keert Sarah huiswaarts, al sluit ze niet uit dat ze nog een keertje terugkomt. Misschien pik ik er in de slotweek nog een paar etappes uit. Ik moet nu vooral zorg dragen voor mezelf."

NIET NAAR PARIJS

Wout van Aert heeft al laten weten dat hij op de Champs-Élysées wil meesprinten voor de zege. In principe zal Sarah er in Parijs niet bij zijn. "Zolang het een rode zone blijft, ga ik dat niet doen."