"Van Aert wereldkampioen? Moet topdag hebben dan", zegt bondscoach Verbrugghe na verkenning

Woensdag is bondscoach Rik Verbrugghe naar Imola getrokken om het WK-parcours te verkennen. De conclusie: een loodzwaar parcours. "Van Aert of Van Avermaet wereldkampioen? Dan moeten ze een topdag hebben."

"Er zijn drie beklimmingen en twee ervan zijn echt wel zwaar en steil. Het is goed dat ik alles eens verkend heb want nu kan ik het beter inschatten. Van Aert en Van Avermaet hebben een kans, maar enkel als ze een topdag hebben", klinkt het bij Sporza. Zo'n topdag had Van Avermaet zo'n 4 jaar geleden in Rio. Op een op papier te zwaar parcours voor hem, ging Van Avermaet toch met de olympische titel lopen.

Van Aert vs Van der Poel?

Het wordt vooral uitkijken hoe de renners uit de Tour de France hersteld zullen zijn om een zwaar WK uit te vechten. Mathieu van der Poel rijdt met onder meer de Tirreno een logischer parcours richting een wereldkampioenschap. "Ik heb met de Nederlandse bondscoach gesproken, hij twijfelt ook over de capaciteiten van Van der Poel op dit parcours. Er staan bijna 5.000 hoogtemeters op het menu en soms gaat het tot 15% in steiltegraad. Dat neigt meer naar klimmers", verwacht de bondscoach.