Wout van Aert over reactie van Peter Sagan: "Ik denk dat ik daar beter niet op kan reageren"

Het incident tussen Wout van Aert en Peter Sagan zindert nog na. Sagan had gisteren een flinke duw in petto voor onze landgenoot in de massaprint en van Aert kon daar absoluut niet mee lachen.

Toch vond Peter Sagan dat hij niet veel verkeerd had gedaan. Sagan vertelde namelijk dat hij moest uitwijken voor een reclamepaneel en hij zei ook dat van Aert nog een jonge coureur is en dat hij nog veel moet leren in de sprints.

Wout van Aert had een gepast antwoord klaar op de reactie van Sagan. "Ik denk dat ik daar beter niet op kan reageren. Hij heeft mij zaken verweten, maar ik geef toe dat mijn reactie ook niet correct was. We zijn de conversatie niet op de juiste manier gestart", aldus van Aert in een interview bij Sporza.