Zien we Tiesj Benoot weer in de aanval gaan? "De ploeg is goed bezig, dat maakt het voor mij gemakkelijker"

Na twee sprinterskansen is het aan de vrijbuiters en dan komt ook Tiesj Benoot in beeld. Bij hem is het natuurlijk de vraag of hij hersteld is van zijn valpartij van een kleine anderhalve week geleden. In elk geval kan hij meesurfen op de goede spirit van zijn ploeg.

Benoot gaf in een eerder gesprek met Wielerkrant al aan zeker nog over de frisheid te beschikken om in de aanval te gaan. Alles zal dus afhangen van het feit of Benoot tijdens deze Tour volledig hersteld kan geraken van zijn val. Zoja dan zien we hem zeker nog in het offensief rijden.

Benoot kan zich ook optrekken aan de prestaties van zijn ploegmaats. Sunweb is als ploeg één van de aangename verrassingen uit deze Tour. Met Marc Hirschi voorop, die toch één van de revelaties is uit de editie van 2020. "Die solo, dat wist ik niet dat hij dat kon. Daar was ik wel verrast over. Maar hij is gewoon een supergroot talent", zegt Benoot over de Zwitser.

AL 4X TOP 3

De wetenschap dat het met het team goed zit neemt ook wat druk weg bij Benoot. "We hebben al vier maal top drie gereden. We hebben ook al eens de prijs van de strijdlust gekregen. De ploeg is goed bezig, dat maakt het voor mij gemakkelijker. Op die manier is het voor mij zeker nog wel plezant om hier te zijn.