Bernal zag dat concurrenten beter waren: "Natuurlijk niet de best mogelijke situatie, maar mijn waarden zijn heel goed"

Iedereen gaat ervan uit dat Bernal uitpakt met een sterke derde week, maar komt een tweede opeenvolgende eindzege in de Tour niet stilaan op de helling te staan. Op Puy Marie moest Bernal Roglic en Pogacar laten gaan, waardoor zijn achterstand op de gele trui nu een kleine minuut bedraagt.

Bernal stond na afloop van de etappe verschillende televisiezenders te woord. De Colombiaan wilde niet spreken van een slechte prestatie. "Ik voelde me eigenlijk best goed. Ik heb mijn best gedaan, maar ze waren sterker dan mij. Daar kan ik niets aan doen. Ik kijk naar mijn waarden, die heel goed zijn."

Het is voor de titelverdediger hopen dat hij net zoals vorig jaar nog het meeste overschot zal hebben aan het einde van de Tour en zo alsnog voor de ommekeer kan zorgen. "We moeten het dag per dag bekijken, gefocust blijven en de inspanningen managen."

ZORGWEKKEND

Blij met het tijdsverlies is Bernal uiteraard niet. "Natuurlijk is dit zorgwekkend, het is niet de best mogelijke situatie. We moeten het moreel hoog houden."