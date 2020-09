'Manager' Cancellara wil niet dat Hirschi de Zwitserse Remco wordt genoemd: "Nu begint het pas"

Marc Hirschi is de man die velen weet te charmeren tijdens deze Ronde van Frankrijk. Fabio Cancellara is zijn landgenoot. Zijn jeugidool. En nu ook zijn manager. Cancellara wil vooral dat Hirschi de kans krijgt om zichzelf te blijven, ook na zijn eerste grote wielersucces als prof.

Ook Cancellara is onder de indruk. "Hij wilde dit jaar één WorldTourrace winnen. Het werd meteen een Touretappe. En op welke manier dan nog. Echt groots", staat te lezen in HLN. "Ik ben nu zijn manager. Als hij me nodig heeft, zal ik er voor hem zijn. Ik sta hem bij waar ik kan. Ik zal hem vertellen over het nieuwe leven waarin hij gisteren is in beland. Nu begint het pas."

HANDTEKENING BIJ EERSTE ONTMOETING

De twee zijn eigenlijk ook buren. "Hij woont op amper 300 meter van mij. Maar in alle eerlijkheid: zo goed kende ik hem niet. Toch dateert onze allereerste ontmoeting al van 2008. Toen ik met mijn gouden tijdritmedaille terugkeerde van de Spelen in Peking stond hij me als tienjarig jongetje in de rij op te wachten voor een handtekening. Hij kijkt enorm naar me op. Daar ben ik oprecht mee vereerd."

Hier en daar noemen ze Hirschi al de Zwitserse Evenepoel. Van zulke uitlatingen is Cancellara echter geen fan. "Remco is Remco, Marc is Marc en ik ben ik. Allemaal hebben we onze eigen identiteit."