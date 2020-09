Mathieu van der Poel mee in de aanval in koninginnenetappe Tirreno-Adriatico

In de Tirreno-Adriatico zijn de renners aan de koninginnenetappe bezig. Er zijn 10 renners weggereden uit het peloton en het zijn niet de minste renners, want onder meer Mathieu van der Poel is van de partij.

Net zoals in de Tour de France is het in de Tirreno-Adriatico vandaag klimmen geblazen. Vooral in de finale staat er een zware slotklim op het programma. 10 renners hebben geprobeerd om te anticiperen en zitten in de vlucht.

In deze vlucht zitten heel wat mooie renners, want onder meer Mathieu van der Poel is van de partij. Ook Visconti, Bernard, Ghebreigzabhier, Hagen, Carretero, Restrepo, Frank, Canola en Zardini zitten in de ontsnapping.