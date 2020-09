Na het tempo van Bora voor Sagan te volgen is het nu aan Bernal zelf: "Er zullen zeker verschillen gemaakt worden"

Bij Ineos Grenadiers was het zaak Bernal zo goed mogelijk te beschermen in de Touretappe naar Sarran, terwijl Bora-Hansgrohe de koers hard maakte in dienst van Sagan. Dat laat zich mogelijk nog voelen in de rit naar Pas de Peyrol. Bernal verwacht zich aan verschillen tussen de klassementsrenners.

Het was voor de wielerliefhebber stiekem hopen dat de kandidaten voor geel zich ook roerden op weg naar Sarran, maar zo ver kwam het niet. "Er was geen strijd onder de klassementsmannen. De hele dag waren we aan het denken aan de bonificatieseconden die op de laatste beklimming lagen. Het was een zware dag. Bora reed heel hard voor Sagan en de strijd om de groene trui."

ETAPPE VERKEND

Daar zouden heel wat renners een dag later ook nog wel de gevolgen van kunnen ondervinden. "We gaan het voelen in de benen", denkt Bernal. Want nu komt er weer een stevige bergrit aan. "We hebben de verkenning gedaan en de laatste twee kilometers zijn erg steil en zwaar."

Bernal toonde in de vorige bergetappe al tekenen van verbetering. De Colombiaan zal ook nu weer op de slotklim op de afspraak moeten zijn. "We moeten daar zo fris mogelijk arriveren en ons best doen, want er zullen zeker verschillen gemaakt worden."