Tom Boonen ziet landgenoot als grote favoriet voor etappewinst in Tour

De 14e etappe in de Ronde van Frankrijk belooft een interessante etappe te worden. Met enkele klimmetjes zal het lastig worden voor de spintersploegen om de controle te behouden. Voor het algemene klassement is de etappe dan niet zwaar genoeg. Vluchten, dan maar?

Dat denkt ook Tom Boonen, de huisanalist van HLN in deze Ronde van Frankrijk. "Het is opnieuw een kans voor vluchters", laat hij weten. "De etappe is lastig genoeg om met een heel sterke ontsnapping weg te rijden", denkt hij. Ook de aanloop is niet eenvoudig waardoor de sterke renners zich kunnen gooien in de ontsnapping.

België heeft natuurlijk een van de grootste ontsnappingsspecialisten van het peloton onder zich: Thomas De Gendt. Ook Boonen denkt dat de baroudeur vandaag zijn slag kan slaan. "Hij heeft in het verleden al heel vaak dit soort etappes gewonnen. Hij is een sterke beer en wordt alleen maar sterker in een grote ronde. Renners zoals hem komen automatisch vooraan wanneer de vermoeidheid begint door te wegen bij de rest", denkt Boonen.