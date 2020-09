Steun Deceuninck-Quick.Step geeft Bennett moed: "Prijs mezelf gelukkig met zo'n ploegmaats rond mij"

Zijn voorsprong is geslonken tot 43 punten, maar Deceuninck-Quick.Step blijft Sam Bennett volop bijstaan met meerdere renners. Dat moet hem de kracht geven om Parijs te halen in het groen. Bennett is dan ook erg dankbaar voor het werk van zijn ploeg.

Bennett was zich er van bewust dat Bora-Hansgrohe het hem op weg naar Lyon niet makkelijk zou maken. "Het was een zware dag, maar uiteindelijk was het wel redelijk oké. Op de klim voor de tussensprint probeerden ze de benen pijn te doen. Ik gaf alles, en hoewel ik werd gelost, zette ik door. De ploeg heeft het geweldig gedaan en probeerde me er terug bij te krijgen, maar dat bleek niet mogelijk."

De benen konden dan wel wat gespaard worden. "We pakten het dan wat rustiger aan, het had geen nut om zwaar te gaan achtervolgen. Ik prijs mezelf gelukkig met zo'n geweldige ploegmaats rond mij, mannen die me helpen over de dagelijkse uitdagingen in deze Tour te geraken."

BLIJVEN STRIJDEN

Wat zou het prachtig zijn voor de ploeg en voor Bennett dat de beloning volgt aan het einde van de Tour. "Parijs is nog ver en we weten dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar we blijven er voor strijden."